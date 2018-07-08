Фанаты российской сборной: «Спасибо большое нашим футболистам за сказку!!!»

Сегодня, 14:39

Сборная России выбыла из участия чемпионата мира по футболу. Наша команда уступила хорватам в ¼ финала, но показала отличную игру.

Вчерашняя игра российской сборной привела фанатов в полный восторг, они оценили то, с какой самоотдачей действовали российские игроки на поле. Такой зрелищный матч россияне забудут не скоро. Болельщики забросали своих кумиров поздравительными сообщениями и выразили им всеобщую поддержку: «Самые лучшие. Спасибо вам огромное за не передаваемые эмоции», «спасибо за фантастическую игру !!))», «Хоть и не попали в полуфинал ,но ЭТО ЛУЧШАЯ СБОРНАЯ. Мы с вами», - и все в том же духе.

Денису Черышеву в ответ на его благодарственное сообщение: ««Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес. 5: 16–18). Спасибо страна за такой праздник. Вы нас поддерживали до конца и мы вас любим! Теперь только вперёд! С Богом!» болельщики отправили множество самых теплых слов: «Денис,божьих тебе благословений.Ты лучший.Не каждый молодой человек со своей странички за всё благодарит Бога.Только за одно это уже к Вам уважение», «Нижний и страна тобой гордится, благодарю за турнир!!!», «Спасибо вам большое нашим футболистам за сказку!!!Мы гордимся вами!!!Вы ЛУЧШИЕ!!!», а отдельные фанаты от избытка эмоций не поленились написать похвалы на целые страницы.

Теперь, по-видимому, российские болельщики еще долго не будут ругать своих кумиров в память о незабываемом празднике и подаренной сказке.