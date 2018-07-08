Черчесов: Вы не представляете, насколько это больно

Сегодня, 14:34

Такие эмоции от главного тренера РФ услышишь не часто. Они последовали после обидно проигранного по пенальти четвертьфинала с Хорватией.

Черчесов сначала дал послематчевую пресс-конференцию. После неё от долго выслушивал благодарности от журналистки и в итоге ответил ей: «Вы не представляете, насколько это больно».

Насколько это больно, каждый по своему, чувствовали болельщики по всей России. В полушаге от полуфинала. Не хватило самой малости.

Черчесов верно построил план на игру. Хорватов весь первый тайм прессинговали не только на своей половине, но, даже, в чужой штрафной. Во втором тайме, команда чуть «подсела», но продолжала биться также отчаянно.

В итог – два овертайма. И пропущенный гол на ровном месте. Защитник, находящийся рядом с Акинфеевым, когда рядом и в помине не было никого из соперников, «запулил» мяч на угловой. Хорваты воспользовались стандартом.

Команда не пала духом и сравняла счёт. Пенальти. И два незабитых мяча с «точки». И – всё.

При пробитии одиннадцатиметровых Черчесов уже не мог ничего откорректировать. Больно всем.