В Мурманске горюющих от поражений России болельщиков утешал динозавр

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Он гулял по улицам всю ночь, и как мог пытался помочь горю болельщиков. Кто из жителей портового города был в этом костюме, неизвестно до сих пор.

В Мурманске всю ночь по улицам города гулял оранжевый динозавр. Он утешал болельщиков России, горюющих от обидного поражения от Хорватии.

Динозавр просто подходил к тем, на ком была символика России, и обнимал их. При этом он не возражал, чтобы это попадало на камеру.

В то же время, в Мурманске, как и по всей России, жители благодарны сборной за её выступление на ЧМ-2018. Болельщики отмечают, что игроки, реально, бились не на жизнь, а на смерть.

Хотя и обидно, конечно, остановиться лишь в полушаге от полуфинала. И сил ведь хватило. Точность при пенальти подвела.

Но, это футбол. Команда выступила очень достойно. За неё болел даже динозавр, который утешал болельщиков в Мурманске целую ночь.

Он напомнил, что жизнь продолжается и впереди новые рекорды.