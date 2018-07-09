Михаил Дегтярев: У российского футбола есть будущее

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Сборная России по футболу имеет все шансы на успех и прекрасное будущее даже после выхода из Чемпионата мира, несмотря на проигрыш в серии пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 сборной Хорватии.

Вчера на стадионе в Сочи в серии пенальти в матче финала Чемпионата мира по футболу сборная Хорватии одержала победу в матче с российской сборной со счетом 3:4, основное и дополнительное время команды завершили со счетом 2:2. Несмотря на проигрыш, российская сборная показала достойный результат на Чемпионате, и вошла в восьмерку сильнейших команд, в чем немалая заслуга не только игроков, но и тренерского штата, и болельщиков.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев уверен, что у российского футбола есть все шансы на прекрасное будущее и успех. Дегтярев считает, что команда играла с максимальной самоотдачей, на равных с сильнейшим соперником. Он поблагодарил футболистов за фантастическую, достойную игру, невероятный бой на футбольном поле. Ребятам не хватило лишь чуточку везения в серии пенальти - однако это игра, спорт, и у футболистов еще есть шансы отыграться.