«Словно прощаясь»: Дзюба кричал команде о любви перед серией пенальти

Сегодня, 13:20

Этот момент является самым накаленным в матче против Хорватии. Напутствие нападающего сборной РФ поразило не только спортсменов, но и болельщиков.

Перед серией пенальти Артем Дзюба собрал всех и кричал команде о любви, словно прощаясь со своими коллегами и спортом в целом. Нападающий заявил, что гордится и любит каждого в своей команде и посоветовал тем, кто будет бить в ворота Хорватии, не спешить. Он подметил, что вратарь соперников Субашич всегда реагирует заранее на мяч, потому если кто-либо испытает неуверенность, лучше быть в центр ворот.

В итоге голы не забили Федор Смолов и Марио Фернандес. Первый воспринял совет Дзюбы буквально и подал мяч прямо в руки Субашича, а Фернандес от эмоционального заряда форварда не справился с задачей, ударив мимо ворот.