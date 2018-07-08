Сегодня, 13:04

Мундиаль – это не лишь футбольные баталии. Чтобы обеспечить достойное проведение такого масштабного турнира, требуются усилия огромного количества людей.

Нервы, стрессы от нереализованных возможностей, да и просто проявившиеся болезни. В Сочи врачи во время ЧМ-2018 помогли почти 1300 пациентам. Медики всеми силами помогли, чтобы чемпионат в РФ прошёл более чем достойно.

Большинству пациентов понадобилось лишь амбулаторное лечение. Врачи Сочи получили благодарности от множества иностранных болельщиков, обратившихся к ним за помощью.

Госпитализации также были, но в небольшом количестве и на непродолжительное время. Медики Кубани отмечены иностранными туристами, как очень компетентные и доброжелательны специалисты.

Подобные отзывы поступили от болельщиков, прибывших в Сочи на ЧМ-2018 из таких стран, как США, Испания, Уругвай, Голландия, Франция и Саудовская Аравия.

Их сборные играли в Сочи. Огромный наплыв болельщиков из этих стран изначально предполагал, что части из них понадобится медицинская помощь.

Врачи к этому готовились заблаговременно и достойно справились. Были закуплены 28 «скорых», на которых установлено современное реанимационное оборудование.

В дни матчей рядом со стадионами постоянное дежурство осуществляли 20 мобильных бригад. Не забыли даже о переводчиках.

Обращался ли к ним кто-нибудь из болельщиков после вчерашнего «валидольного» матча Россия – Хорватия, не сообщается.