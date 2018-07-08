После проигрыша Смолов последним ушёл со стадиона Фишт

Сегодня, 12:30

Футболист долго сидел в центральном круге со следами на глазах.

Российский форвард Фёдор Смолов после проигрыша в мачте против сборной Хорватии ушёл со стадиона Фишт в Сочи самым последним. Футболист остался в центральном круге в одиночестве со слезами на глазах. Своим коллегам по команде Смолов заявил, что домой не спешит.

Сборная России проиграла Хорватии по пенальти. Именно Смолов не реализовал свою попытку. Российский футболист бил первым, но хорватскому вратарю удалось отбить удар.

Полузащитник сборной России Головин заявил, что у Смолова просто не получилось и ничего здесь страшного нет. Пенальти – это лотерея. По словам Головина, конечно же все расстроены, ведь полуфинал был совсем близок, но сборная РФ выступала хорошо.

Сейчас все российские футболисты уже вернулись в Москву. Артём Дзюбав, когда давал интервью, не мог сдерживать слёзы. Игнашевич и вовсе заявил об окончании карьеры, а Самедов покинул российскую сборную.