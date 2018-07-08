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Тибо Куртуа размышляет об уходе из «Челси»

Сегодня, 11:54

Через восемь-девять месяцев вратарь сборной Бельгии сообщит о принятом решении касательно своего футбольного будущего.

Вратарь английского клуба «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа размышляет об уходе из футбольного клуба. По информации СМИ, дальнейшую свою футбольную карьеру он планирует связать с испанским клубом «Реал». Сам футболист не опроверг данную информации, а лишь сообщил, что на данный момент его мысли полностью поглощены Чемпионатом мира-2018. Впереди у Бельгии очень важный матч в 1/2 ЧМ со сборной Франции. Однако через восемь-девять месяцев игрок пообещал рассказать о решении, которое он примет с позиции своей выгоды и интересов.

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