Черчесов сравнил себя с дирижёром

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Тренер заявил, что ему удалось поднять народ руками.

После матча ЧМ-2018 российской сборной против сборной Хорватии Черчесов в своём интервью решил высказаться о поддержке трибун.

Главный тренер сборной РФ заявляет, что фанаты молчат, когда на поле вообще ничего не случается. Сейчас же все футболисты остались поддержкой трибун. Черчесов также сравнил себя с дирижёром, отметив, что ему приходилось дирижировать руками.

Тренер в шутку добавляет, что надеется, что Валерий Абесцлавович Гергиев на него не обижается. По словам Черчесова, он не дирижёр, но народ поднять всё же смог.

Главный тренер российской сборной также добавил, что не уверен, что его подопечные смогут дойти до четвертьфинала на ЧМ в Катаре. Черчесов уверен, что «заглянуть» на четыре года не получится. Не получится даже «заглянуть» на четыре дня. Он также выразил благодарность всем футболистам, за каждую проведённую на поле минуту.