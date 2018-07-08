Дзюба лидирует на ЧМ-2018 по количеству выигранных верховых единоборств

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Также нападающий сборной России установил рекорд по выигранным эпизодам за один матч.

Несмотря на вылет российской сборной с домашнего ЧМ-2018, некоторым игрокам есть чем похвастать на этом турнире. Так, Артём Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. За все матчи, когда форвард выходил на поле, он сумел одержать победу «на втором этаже» 41 раз. При этом отрыв от ближайших преследователей у Артёма внушительный.

По данному показателю, на втором месте находится защитник сборной Англии Харри Магуайр. Он выходил победителем в 33 воздушных дуэлях. Также россиянин на этом ЧМ установил рекорд по количеству выигранных единоборств за один матч. В поединке против Испании он 13 раз вышел победителем в верховой борьбе. К слову, у англичанина, в отличие от Дзюбы, есть шанс улучшить свои показатели. Сборная Англии накануне пробилась в полуфинал турнира, обыграв Швецию (0:2). В следующем матче команда с туманного Альбиона сыграет против Хорватии.

Ранее Артём Дзюба рассказал о самой смешной истории на ЧМ. В ней оказались замешаны как игроки, так и тренеры российской сборной.