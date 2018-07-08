«Есть разочарования»: Александр Самедов о решении уйти из сборной России

Сегодня, 11:24

После ЧМ-2018 у российской команды произойдёт сильный толчок, который повлияет на будущий результат.

Александр Самедов недавно заявил, что покидает сборную России по футболу. По его словам, у него есть разочарование после матча с Хорватией, но футболисты показали, что ими можно гордиться. Футбол был достойный, но Самедову жаль, что всё вышло именно так. Для него матч был хорошим, а эмоции потрясающими.

Сейчас Самедову сложно что-либо говорить и комментировать, так как он сильно расстроен, ведь российская сборная была в шаге от полуфинала. Футболист считает, что костяк команды сохранится и у футболистов произойдёт некий толчок, что улучшит результаты в будущих турнирах.

Говоря о решении уйти из сборной России Самедов заявил, что для себя он уже всё решил и ему пора. Матч России и Хорватии был для футболиста последней игрой за сборную.

33-летний Самедов играет за российскую сборную с 2011 года. Он провёл 53 матча. На ЧМ-2018 он провёл 5 встреч, в которых отыграл 359 минут.

Сейчас же Александр Самедов является полузащитником московского «Спартака». Он становился чемпионом России в 2016 и 2017 годах, обладателем Суперкубка России в 2017 году, а также четырёхкратным обладателем Кубка России по футболу.

Стоит отметить, что родился Самедов в 1984 году в Москве. В 2008 году женился, а в 2009 и в 2016 годах у него родились сыновья. У футболиста есть собственный ресторан «Сирень» в парке «Сокольники». Супруга Самедова Юлия также является фанаткой футбола и всегда поддерживает мужа.

Юлия Самедова рассказывала, что Александр является человеком дела и слова. Он отдаётся своей работе всегда на 100%. Именно поэтому можно не сомневаться, что в российской сборной футболист делал всё от него зависящее.