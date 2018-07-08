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На стадионе «Фишт» присутствовали 44 287 болельщиков

Сегодня, 10:47

Общее число болельщиков, учитывая количество людей на фан-зонах, составило 264 тысячи.

 На стадионе «Фишт» во время вчерашнего матча Хорватии и России состоялся настоящий аншлаг – стадион посетило 44 287 болельщиков. Сборной России не удалось обыграть противников, которые играли очень достойно. Но эксперты подчеркивают, что то, что игрокам удалось выйти в четверть финала, уже говорит о высокой профессиональности футболистов. Ведь сборная России не выходила в 1/8 финала с 1970 года. Напомним, что окончательная игра пройдет в Москве в Лужниках, где 15 июля выявят абсолютного чемпиона ЧМ-2018.

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