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Футбольные фанаты выпили в Сочи 1,5 тысячи тонн пива

Сегодня, 11:02

За время проведения ЧМ-2018 в городе возросла нагрузка на заведения общественного питания.

Сочи пережил настоящий туристический бум на фоне ЧМ-2018. В город хлынула многотысячная толпа болельщиков со всего мира, в связи с чем, многократно возрос запрос на продукты питания и алкогольные напитки. В частности, глава департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный заявил, что футбольные фанаты к настоящему моменту в Сочи выпили 1,5 тысячи тонн пива. Он отметил, что возросла нагрузка на поставщиков напитка, а также в целом на сеть заведений общественного питания.

Также огромной популярностью у гостей города пользуется квас. За последний месяц в Сочи выпили 46 тонн этого напитка. При этом чиновник подчеркнул, что указанная продукция в курортном городе реализуется исключительно предпринимателями с соответствующей лицензией. Как известно, вчерашний матч Россия – Хорватия стал последним на ЧМ-2018 для Сочи и стадиона «Фишт». Следующие поединки пройдут в других городах России.

Ранее мэр Сочи рассказал о том, как повлиял ЧМ-2018 и, в частности, матч России и Хорватии на город. Градоначальник отметил, что это мероприятие стало очень выгодным для города. Несмотря на вылет российской команды, власти остались довольны.

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