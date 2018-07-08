Перед матчем ЧМ-2018 Россия-Хорватия по Петербургу пронесли портрет Акинфеева

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Таким образом, художник поблагодарил футболиста за подаренный стране праздник.

По Петербургу накануне мачта ¼ финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия пронесли портрет голкипера и капитана российской сборной Игоря Акинфеева.

Картина петербургского художника Алексея Сергиенко в ромашках проделала путь по Невскому проспекту до фан-зоны на Конюшенной площади. Автор портрета признался, что не увлекается футболом, но в то же время не смог остаться в стороне от этого грандиозного события. Он отметил, что на создание портрета Акинфеева его вдохновил подвиг россиян в матче против Испании. Сергиенко вспомнил, как после победы в 1/8 финала это событие отмечала вся Россия и даже те, кто не разбирается в футболе были счастливы. До этого картина находилась в Интерактивном музее современного искусства Петербурга. Сам Акинфеев уже отреагировал на творчество Сергиенко. Футболист признался, что портрет ему понравился. Он поблагодарил художника за его деятельность.

Между тем, массовая поддержка соотечественников не помогла сборной России обыграть хорватов во вчерашнем матче. Подопечные Станислава Черчесова были близки к выходу в полуфинал домашнего чемпионата мира, но не смогли переиграть соперника в серии послематчевых пенальти.