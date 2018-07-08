Сборная Хорватии осталась довольна созданными в Сочи условиями

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Доводить дело до пенальти хорватам не стоило, считает Модрич.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что стадион был отличным, это он может заявить по игре. Что касается газона, он был просто идеальным. Лука Модрич признаётся, что сборная Хорватии осталась довольна всеми условиями, созданными для неё.

Что касается самого Сочи, то Модричу виды города очень понравились. Однако футболисты посмотреть его и прогуляться по сочинским улицам так и не смогли.

Модрич также высказался насчёт игры со сборной России по футболу. По словам капитана сборной Хорватии, россияне показали хороший матч. В первом тайме они удивили хорватов, которые не хотели рисковать. Однако Модрич считает, что доводить дело до пенальти не стоило бы.

В следующий раз сборная Хорватии сыграет с англичанами. Матч состоится уже 11 июля. 10 июля пройдёт встреча сборной Франции и Бельгии.