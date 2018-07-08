Хорватия посвятила свою победу над Россией Украине

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Путёвку же на мундиаль хорваты получили именно благодаря подопечным Андрея Шевченко.

После победы над Россией защитник сборной Хорватии Домагой Вида и один из менеджеров сборной Огнен Вукоевич засняли общее видео. В нём Вида и Вукоевич кричали «Слава Украине», добавляя, что Хорватия посвятила свою победу над Россией именно украинцам и киевскому футбольному клубу «Динамо».

Дело в том, что сам Вида играл за «Динамо» на протяжении длительного времени. Киевский клуб он покинул только в январе текущего года, перебравшись в турецкий «Бешикташ».

Записанное Видой видео быстро стало популярным. Когда же у него спросили, действительно ли сказанное им и Вукоевичем правда, Вида заявил, что в футболе нет политики, а ролик предназначен его друзьям из «Динамо». По словам хорватского футболиста, он очень любит украинцев и россиян. Вида добавил, что тот же Вукоевич играл в России, а сейчас работает в «Динамо».

Многие фанаты отметили, именно благодаря Украине Хорватия попала на ЧМ-2018 и обыграла Россию. Дело в том, что 10 октября украинская сборная уступила хорватам. Матч проходил на НСК «Олимпийском». Украинская сборная проиграла сборной Хорватии со счётом 0:2, что и позволило последним поехать на ЧМ-2018.

Кстати, Вида отличался на протяжении всего Чемпионата мира по футболу. Сейчас им уже заинтересовались в английском «Ливерпули». Англичане хотят предложить за Виду 12 млн фунтов.