Бывший вратарь раскритиковал Смолова за неправильный поступок

Сегодня, 09:54

Руслан Нигматуллин поблагодарил игроков сборной за сильный и интересный матч, однако выразил неодобрение поступку Смолова, который в самый ответственный момент повел себя не профессионально.

Бывший футболист сборной рассказал, что Федор Смолов вел себя всю игру неподобающе, а под конец и вовсе решил показать характер, и не смог забить пенальти. Футболист почти не ударил по мячу, который пролетел мимо ворот противника.

Нигматуллин поблагодарил игроков за матч в своем аккаунте в Twitter, но раскритиковал поведение футболиста во время игры. Многим показалось, что Федор перед пенальти плакал, но некоторые выразили надежду, что это все же был пот, а не слезы. После окончания игры футболист еще долго не хотел уходить со стадиона.