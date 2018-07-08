VistaNews.ru


Бывший вратарь раскритиковал Смолова за неправильный поступок

Сегодня, 09:54

Руслан Нигматуллин поблагодарил игроков сборной за сильный и интересный матч, однако выразил неодобрение поступку Смолова, который в самый ответственный момент повел себя не профессионально.

 Бывший футболист сборной рассказал, что Федор Смолов вел себя всю игру неподобающе, а под конец и вовсе решил показать характер, и не смог забить пенальти. Футболист почти не ударил по мячу, который пролетел мимо ворот противника.

Нигматуллин поблагодарил игроков за матч в своем аккаунте в Twitter, но раскритиковал поведение футболиста во время игры. Многим показалось, что Федор перед пенальти плакал, но некоторые выразили надежду, что это все же был пот, а не слезы. После окончания игры футболист еще долго не хотел уходить со стадиона.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

«Это фантом!»: Призрак погибшего в ДТП напугал россиян

 На фото засняли призрак погибшего в автокатастрофе красноярца....

Рекомендуем