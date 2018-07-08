«Теперь шутки закончатся»: Звезды высказались о проигрыше сборной России на ЧМ-2018

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Знаменитости пришли к выводу, что результат объединил всех россиян так, как никогда раньше.

Футболисты российской сборной во время четвертьфинала на ЧМ-2018 проиграли сборной Хорватии. Однако проигрыш не вызвал негативных эмоций, а только объединил людей. Среди тех, кто поддержал подопечных Черчесова были и звёзды российского шоу-бизнеса.

Знаменитости традиционно высказались о проигрыше футболистов в своих социальных сетях. Ксения Собчак, например, написала, что матч Россия-Хорватия стал для неё первым. Ранее она никогда в жизни не болела за футбол. По словам Собчак, она влюбилась в него, потому что наблюдала «супредостойную» битву. Журналист уверенна, что теперь шутки о российских футболистах точно закончатся. Собчак признаётся, что в футболе мало понимает, но ей не стыдно за прошедший матч.

Максим Галкин поблагодарил российскую сборную, за эмоции, которые они подарили на ЧМ-2018. Шоумен считает, что россияне наконец почувствовали гордость не за былые подвиги своих предков, а за подвиги их современников. Галкин заявил, что во время просмотра матча Россия-Хорватия даже выпил алкоголь, потому что иначе попросту бы не выдержал.

Ольга Бузова и Ксения Бородина в своих постах также поблагодарили футболистов за «красивый футбол».

Филипп Киркоров заснял целое видео, в котором призвал российских футболистов не расстраиваться проигрышем, так как перед ЧМ-2018 никто из фанатов на такой результат даже и не ожидал. Главное же, по словам поп-короля, что спортсменам удалось объединить людей так, как никогда.