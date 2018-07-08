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Сергей Лавров оценил игру сборной России в матче с Хорватией

Сегодня, 09:13

Министр дал комментарий сразу после окончания поединка ¼ финала ЧМ-2018.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил игру российской сборной во вчерашнем поединке. Подопечные Станислава Черчесова противостояли национальной команде Хорватии в Сочи на стадионе «Фишт». Глава дипведомства лично присутствовал на встрече. По окончанию драматического матча Лавров заявил, что игра была хорошей. Министр не скрывал, что матч Россия – Хорватия ему понравился, несмотря на неудовлетворительный для россиян результат.

Как известно, Сергей Лавров является активным поклонником футбола. Он присутствовал на матче-открытии ЧМ-2018, где сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Министр болеет за московский «Спартак», его часто можно заметить на стадионе во время домашних матчей столичной команды.

Напомним, что сборная России уступила вчера Хорватии в серии пенальти.

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