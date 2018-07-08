Российская сборная высказалась о фанатах и о ЧМ-2018

Сегодня, 08:07

Футболисты покинули турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой.

Российская сборная на своей официальной странице в Twitter высказалась о своих фанатах. В сообщении указывается, что футболисты благодарят фанатов за искренние и неподдельные эмоции, которые те дарили спортсменам на протяжении всего ЧМ-2018. Футболисты также благодарят российских болельщиков за то, что они верили в свою сборную. Сообщение завершается словами: «Вы лучшие болельщики на свете», - это всё сопровождается хэштегом «вместе мы команда».

В комментариях на пост ответил Акинфеев. Он написал, что запомнит последние 2 месяца «навсегда». Он также заявил, что фанаты по всей РФ стали единым целым. Говоря о футболе Акинфеев заметил, что после ЧМ-2018 история только начинается и проигрыш не является концом, добавив, что национальная сборная РФ не будет сдаваться.

Артём Дзюба же рассказал, что российская сборная хотела доказать всему государству, что российский футбол всё ещё жив. По словам Дзюбы, футболисты хотели, чтобы ими гордились. Он считает, что спортсмены «бились как львы», но сейчас их сердца разбиты. В конце Дзюба также поблагодарил всех за поддержку.

В комментариях к посту фанаты российской сборной выразили благодарность футболистам, написав множество слов похвалы и благодарности. Среди комментаторов встречались и иностранцы, которые благодарили РФ за принятие футболистов других национальных сборных и их фанатов.

Стоит отметить, что российская сборная проиграла сборной Хорватии вчера, 7 июля. Футболистам удалось выйти победителями после серии пенальти, которая завершилась со счётом 4:3.