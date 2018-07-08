Мэр Сочи: Матч Хорватии и России был очень выгоден для города

Сегодня, 08:02

Несмотря на то, что России не удалось выйти в полуфинал, Сочи не остался в проигрыше. Анатолий Пахомов сообщил, почему проведение игры очень хорошо сказалось на структуре города.

По словам мэра города Сочи, болельщики снова захотят вернуться в город на отдых. Многие уже успели заметить отличную инфраструктуру и теплое море Адлера.

7 июля российская сборная проиграла игрокам Хорватии со счетом 3:4 по пенальти. Во время игры футболисты сравняли счет 2:2. По словам Пахомова, Россия уже выиграла, когда принимала матчи, ведь весь мир увидел города и стадионы страны. Так что матч был очень выгоден для города.

Подчеркивается, что накануне игры в Сочи прошел очень сильный дождь, который затопил близлежащие районы и стадион «Фишт». Но погодные условия не помешали матчу состояться.