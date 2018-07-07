Fatality: Сборная России проиграла Хорватии со счетом 4:3

Вчера, 23:52

Сборная России уже сделала ценный подарок болельщикам своей победой над Испанией, хотя изначально 90% фанатов были уверены, что россияне проиграют. Сегодня в Сочи российские футболисты показали достойную игру, но не смогли победить Хорватию.

В 21:00 на стадионе в Сочи стартовал матч между Россией и Хорватией в рамках 1/4 финала Чемпионата мира по футболу. Стоит отметить, что у российской сборной достаточно сильный соперник, но россияне, заручившись поддержкой преданных фанатов, были настроены победить.

В первые минуты матча сборная России показала достаточно агрессивную игру - Головин, Дзюба, Черышев через три минуты после начала матча оказались возле ворот Хорватии. Был достаточно напряженный момент, но гола не было. Представители сборной России перед матчем сказали, что хорваты достаточно сильные футболисты, что у России есть чем их удивить.

В первые минуты матча вратарь Акинфеев показал отличный настрой. Хорватские футболисты на опасное расстояние приблизились к воротам и попытались забить гол, но российский вратать уверенно отбил мяч. И вот на 29-й минуте Россия оторвалась от Хорватии, забив гол в их ворота. На трибунах начались дикие вопли болельщиков, которые до этого момента напряженно смотрели за ходом игры. Мяч в ворота сборной Хорватии забил Денис Черышев.

Поклонники заметили, что сборная Хорватии играла достаточно расслабленно, и уже на 37 минуте матча получила вторую желтую карточку. Видимо, Россию незаслуженно недооценили дважды. Но в результате хорваты решили не отставать и забили России ответный гол, на 38-й минуте счет оказался 1:1. По окончанию первого тайма, который завершается ничьей, судья добавил 2 минуты. И вот начался второй тайм. На 5-й минуте в российской команде произошла замена: на поле вместо Самедова вышел Ерохин.

Стоит отметить, что Акинфеев уже в начале второго тайма дал существенный отпор атаке хорватов, отбив летящий в российские ворота мяч. Игра между Россией и Хорватией в течение первого тайма шла по стратегии, которую россияне применяли в игре с Испанией, опять же текущие результаты указывают на подобные тактики, но вскоре ситуация изменилась.

На 10-й минуте второго тайма ворота сборной России спасла штанга, хорваты уверенно пошли в наступление. На 23-й минуте Ерохин сделал опасный удар, чем мог выдвинуть свою команду вперед, но гола не было из-за удара в штангу. На 76-й минуте матча на ЧМ-2018 началась настоящая жара. Трибуны неистово поддерживали сборные, но больше всего шума доставалось именно российской команде. Хорваты уже в середине второго тайма поняли, что Россия - это не легкая добыча и для победы нужно поднажать.

Россияне в свою очередь знают, что подвести своих болельщиков, благодаря поддержке которых им удалось обыграть Испанию, нельзя. И вот основное время матча подошло к концу, как и в сражении с Испанией, когда Россия выиграла за счет пенальти, к основному времени добавили дополнительное - 5 минут.

После пройденного дополнительного времени на сражение добавили еще 30 минут, которые решат судьбу сражения. Эксперты отмечают, что Россия показывает результаты игры немного хуже тех, которые демонстрируют хорватские футболисты. После завершения второго тайма владение мячом у РФ было на уровне 35%, в то время как сборная Хорватии демонстрирует 65%.

Но все равно до последнего наблюдалась ничья, российские спортсмены не давали хорватам пробиться к воротам. Как показывают результаты матча России и Испании, эта тактика для россиян очень подходит и помогает достигать вершит первенства. В ходе дополнительных 30 минут игры хорваты забили мяч в ворота российской сборной - счет 2:1. Поклонники назвали такой поворот событий Fatality. Но сборная России сумела отыгратья. Марио Фернандес забил мяч в ворота Хорватии - 2:2. По завершению дополнительного времени судья назначил серию пенальти, которая станет решающей в сражении России и Хорватии. В отличии от матча с Испанией, Россия била в правые ворота. Первым ударил Федор Смолов. Футболист ударил прямо в руку вратаря. Хорватия в свою очередь забила России в серии пенальти. Первый удар - гол. Счет пенальти 1:0. Вторым из Россия вышел Алан Загоев. Он сравнял счет - 1:1. Второй удар от Хорватии Игорь Акинфеев отбил. Комментаторы с трудом сдержали эмоции по поводу того, что российский вратарь виртуозно и уверено сравнял счет, не позволив России уйти на второй план. Фернандес вышел к пенальти, но не смог попасть в зону ворот соперника. Хорватский футболист следом вывел команду вперед - счет 2:1. Следом футболист Вида вывел счет 3:2. Кузяев сравнял счет - 3:3. В результате Хорватия выиграла со счетом 4:3 по пенальти. Сборная России проиграла Хорватии со счетом 4:3, а мы - мы бесконечно гордимся нашими спортсменами.