"Ты симпатичный": Бузова выходит замуж за Дениса Черышева

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Бизнес-леди сейчас снимается в шоу «Замуж за Бузову», где хочет найти свою любовь. Программа еще не вышла, но Ольга похоже ищет мужчину и за его пределами. Причем выбор пал на футболиста, второго футболиста в ее жизни.

Замуж за Дениса Черышева теперь захотят миллионы – именно он забил первый гол на сегодняшнем матче «жизни и смерти» Россия – Хорватия. Но Ольга Бузова не прекращает удивляет и здесь - она публично заявила, что готова выйти за него замуж. Также она отметила, что ее совсем не смущает разница в 5 лет, потому что она даже без макияжа выглядит на 18 лет – да и подружки выбор одобрили.

Ольга Бузова в конце 2016-го рассталась с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым – тот сразу нашел себе девушку, а вот теледива очень болезненно переживала развод. Именно в это время она начала петь и стала самой скандальной и безумно популярной артисткой. Сейчас она владелица ресторанчика «BuzFood», а также выпустила собственную криптовалюту «BuzCoin». Теперь Бузова выходит замуж за Дениса Черышева. В видео она заявила: "Ты симпатичный", и сообщила, что готова стать его женой хоть сейчас.