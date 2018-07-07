"Снимаю шляпу перед Россией, вы просто молодцы" - Президент футбольного союза Хорватии

Сегодня, 20:58

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер дал интервью в преддверии матча ¼ финала Россия-Хорватия.

Прогнозов на матч у хорватского футбольного функционера журналисты не добились, а вот похвалу организаторам Чемпионата по футболу Шукер высказал. Он похвалил транспорт, качество обслуживания команд и гостеприимство. Отдельное спасибо – работе волонтеров.

"Снимаю шляпу перед Россией, вы просто молодцы", - сказал президент футбольного союза Хорватии.

Шукер побывал в качестве болельщика в Петербурге, в Калиниграде. Он в восхищении петербургской инфраструктурой, красотой северной столицы. В Калининграде, по его словам, тоже все здорово. Он по-хорошему завидует, что в Хорватии нет таких стадионов и инфраструктуры, хотя сборная команда и футболисты по отдельности в Хорватии очень сильны.

Город Сочи, как отметил хорватский футбольный чиновник – тоже красивый город.

«Мы приехали сюда в надежде получить удовольствие от футбола», - сказал он.

Хорватии, сказал Давор Шукер, осталось выиграть один матч, чтобы повторить достижение 1998 года, когда сборная этой страны стала бронзовым призером Чемпионата мира. Шукер может с полным правом говорить о той победе, так как сам он был в составе сборной Хорватии образца 1998 года.