Самарская музыкальная группа выпустила песню с клипом в честь ЧМ-2018

Сегодня, 19:11

Областной центр на своем стадионе уже принял матч Бразилия – Мексика 2 июля, и именно сегодня там проходит четвертьфинал между сборными Швеции и Англии, начавшийся в 18:00.

Медийные личности пытаются присоединиться к футбольному течению, тем самым привлекая к себе внимание и поддерживая сборную России, что прыгнула «выше головы» в 2018 году. Так и самарская группа «БарыняBAND» с солисткой Юлией Винокуровой выпустила песню с клипом в честь ЧМ-2018.

Как рассказывает Юлия, идея пришла еще зимой, им хотелось поддержать свою сборную, даже не учитывая их выступление. Они вместе с поэтом Александром Большаковым составили текст песни, после чего писатель сделал из него русскую народную свадебную песню и на финишном этапе решили еще и клип снять.

Так как Самара также принимает у себя матчи, в видео можно увидеть смены локаций, которые посещают все гости города: в первую очередь «Самара Арена», площадь Куйбышева, драматический театр имени Горького и Волжский склон.

Именно сегодня, 7 июля, будет решаться участие в финале сборной России. Это первый четвертьфинал за все время для россиян, и миллионы болельщиков верят в продолжение переписи футбольной истории. Состоится матч Россия – Хорватия на стадионе «Фишт» в Сочи, в 21:00 по московскому времени.