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В Ухте болельщики пагубно влияют на дошкольников

Сегодня, 18:19

Футбольные матчи – это отличный способ заработать деньги на ставках, если, конечно, разбираться в этом. В букмекерских конторах бывают различные эмоции посетителей – от дикой радости до ругательных слов. Именно это и приходится слышать детям детского сада ежедневно.

Возле детсада №5 в Ухте по соседству расположено букмекерское заведение, причем круглосуточное. Директор садика Елена Веселова жалуется, что прихожане пагубно влияют на дошкольников – постоянно слышны возгласы с нецензурной лексикой, можно увидеть пьяных и курящих, много шума и криков.

По ее мнению, два таких здания не могут находиться вместе, но полиция не считает это проблемой.

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой переместить азартное место куда-то подальше и получила отказ. Полицейские аргументировали законами, сказав, что нет ни в одном кодексе о запрете нахождения детских учреждений и букмекерских контор.

Она поделилась в социальных сетях их проблемой, рассказала, что полиция может приехать только при драках или агрессивных действиях, но это максимум. Также она считает, что сложившиеся ситуация – это «дыра в законах», если на этот счет ничего не предусматривается.

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