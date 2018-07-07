Фотограф из Эфиопии болеет за победу сборной России в Чемпионате Мира

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Эфиопского фотографа поразила теплота и гостеприимство России.

7 июля в городском пресс-центре Сочи проводится мастер-класс по росписи гальки в цвета флагов стран-участниц Чемпионата Мира. Среди желающих были и иностранные болельщики российской команды. Один из них, житель Эфиопии, фотограф Гарум Сейфу, поделился впечатлениями от гостеприимства России и заявил, что в этом году болеет за победу сборной России в Чемпионате Мира. По его словам, он был и в Москве, и в Санкт-Петербурге, теперь он находится в Сочи и искренне рад, что именно в такой стране как Россия проводится Чемпионат, это государство его приятно поразило и сегодняшний его камень отправляется в копилку победы российской сборной по футболу.

Мастер-класс проводился знатоками своего дела Владимиром Росси и Евгенией Бердак. Они являются членами международной федерации художников при ЮНЕСКО и просто народными умельцами. Их работы фигурируют на международных выставках многих зарубежных стран.