Канделаки в боевой раскраске готова к матчу Россия-Хорватия

Сегодня, 17:19

Готовность теледивы оценили больше 12 тысяч подписчиков. О своем намерении смотреть исторический матч она сообщила поклонникам в социальной сети Instagram.

Тина Канделаки опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она предстала в боевой спортивной раскраске. Теледива явно готова к предстоящему матчу Россия-Хорватия.

Звезда подписала кадр таким комментарием: «Столько эмоций от спорта и в, частности, от футбола мы не испытывали давно. Все разговоры только о сборной. В магазинах, салонах, спортзалах, кафе. Женщины соревнуются в нарядах, как эффектнее выглядеть на матче. Я решила по старинке, просто сделать боевой раскрас) Россия, вперёд!».

Тина Канделаки обрадовала своих подписчиков в Instagram тем, что станет одним из болельщиков за отечественную сборную. Действительно, многие звезды российского шоубиза первыми спешат показать, какие они заядлые болельщики.