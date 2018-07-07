Канделаки в боевой раскраске готова к матчу Россия-Хорватия

Готовность теледивы оценили больше 12 тысяч подписчиков. О своем намерении смотреть исторический матч она сообщила поклонникам в социальной сети Instagram.
Тина Канделаки опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она предстала в боевой спортивной раскраске. Теледива явно готова к предстоящему матчу Россия-Хорватия.
Тина Канделаки обрадовала своих подписчиков в Instagram тем, что станет одним из болельщиков за отечественную сборную. Действительно, многие звезды российского шоубиза первыми спешат показать, какие они заядлые болельщики.