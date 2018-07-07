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Отчисленный за поддержку России на ЧМ-2018 украинский вратарь прокомментировал решение «Карпат»

Сегодня, 15:53

В принятии решений в современном футболе эмоции не должны играть никакой роли, считает безработный страж ворот Михаил Готра.

18-летний вратарь «Карпат» был уволен из родного клуба за слишком эмоциональную поддержку сборной России на ЧМ-2018. Скандал немного утих, а изгнанный украинский голкипер наконец-то прокомментировал решение экс-начальства.

Михаил Готра назвал себя искренним украинцем, который останется навсегда преданным своей родине. Также экс-вратарь «Карпат» подчеркнул, что в современном футболе на принятие столь ответственных решений никак не должны влиять эмоции.

Напомним, комментариям юного стража ворот предшествовали искренние извинения за поддержку сборной России на ЧМ-2018. К слову, уже сегодня Миша может тайно включить «Первый канал» и попереживать за подопечных Станислава Черчесова в историческом матче против Хорватии.

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