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«Россия победит»: «Указ Путина» с результатами ЧМ-2018 взбудоражил сеть

Сегодня, 15:52

«Секретный документ» активно обсуждают накануне очередного матча сборной России.

На фоне сенсационных побед российской сборной на домашнем ЧМ-2018 возникает множество инсинуаций, суть которых сводится к тому, что пробиться на мундиале подопечным Станислава Черчесова помогает не командная игра, индивидуальное мастерство и фортуна, а кто-то в высших властных кабинетах. Очередное тому подтверждение появилось накануне в социальных медиа.

Сеть взбудоражил «указ Путина» с результатами ЧМ-2018. Фотография «документа», где заранее расписаны результаты всех матчей чемпионата за подписью президента России, активно распространяется по интернету. Если верить указанной в нём информации, в четвертьфинале российская сборная минимально обыграет хорватов, в полуфинале со счётом 2:1 одолеет англичан, а в финале будет праздновать победу над французами со счётом 3:1.

Таким образом, Россия победит на домашнем ЧМ-2018. К слову, достоверность данного «документа» уже подвергают сомнению результаты вчерашних матчей Уругвая – Франция и Бразилия – Бельгия. Если в первом случае исход поединка указан правильно, то счёт не соответствует действительности. Во втором матче Бразилия, вопреки «указу», проиграла и вылетела с турнира.

Ранее мы писали, что платежная система «Мир» заранее поздравила Росию с выходом в полуфинал ЧМ-2018.

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