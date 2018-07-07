Фанатка пообещала раздеться перед игроками сборной России в случае победы на ЧМ-2018

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Девушка готова решиться на многое, чтобы мотивировать футболистов.

Ставшая одним из символов проходящего в России ЧМ-2018 фанатка Наталья Андреева пообещала раздеться перед игроками российской сборной в случае победы на ЧМ-2018. В интервью блогеру Фёдору Маслову она призналась, что готова на откровенную фотосессию в обнажённом виде вместе с футболистами. Девушка заявила, что это мероприятие будет «безумным» и «сексуальным», таким, чтобы «весь мир удивился».

Как известно, Андреева стал неофициальным символом ЧМ-2018 в России после того, как попала в объективы камер спортивных фотографов в перерыве одного из матчей российской сборной. Болельщики установили её личность и выяснили, что в сети есть множество порнографических материалов с её участием. Сама девушка объяснила это тем, что её бывший парень решил ей отомстить и опубликовал фото без её ведома.

Ранее мы писали, что «горячие» мурманчанки устроили флешмоб в поддержку сборной России накануне матча против Хорватии.