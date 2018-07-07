Пенсионерки навели порчу на сборную Хорватии накануне матча против России

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Российские колдуньи хотят помочь подопечным Станислава Черчесова пробиться в полуфинал ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу почти никого в России не оставляет равнодушным. Россияне активно ратуют за свою сборную, которая на домашнем мундиале впервые в истории пробилась в четвертьфинал соревнований. Между тем, когда большинство фанатов сконцентрировались на поддержке российских футболистов ради победы, некоторые хотят добиться приемлемого для команды результата на ЧМ-2018, мешая соперникам.

В частности, пенсионерки провели странный обряд накануне четвертьфинального матча и навели порчу на сборную Хорватии, которая сыграет против России. В YouTube появился ролик, где группа женщин пожилого возраста совершает таинство, которое призвано принести неудачу хорватам в матче с россиянами.

А вот у мэра Казани Ильсура Метшина свой рецепт победы. Он взял за основу тенденцию, согласно которой сборные-фавориты ЧМ-2018, чьи лидеры были изображены в столице Татарстана на уличных граффити, вылетали из розыгрыша. В частности, в городе ранее появились рисунки Месси, Неймара и Роналду. Теперь же градоначальник предлагает сделать граффити с капитаном сборной Хорватии Лукой Модричем.

Ранее мы писали, что власти Сочи готовы к любому результату матча Россия – Хорватия. Мэр города заявил, что чиновники и силовики намерены предсказать поведение болельщиков.