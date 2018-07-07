Сегодня, 13:43

Сегодняшнее соревнование в Сочи определит, кто будет бороться в полуфинале за звание Чемпиона мира.

Результаты матча Россия-Хорватия прогнозировать заранее очень трудно, тем не менее, все российские болельщики надеются на успех сборной России. Сегодня известный российский пианист и футбольный фанат Денис Мацуев рассказал, какие приметы помогут России выиграть в матче с Хорватией.

Он рассказал, что также как и вся страна с нетерпением ждет футбольного состязания и хочет, чтобы невероятная удача и сегодня сопутствовала нашим игрокам. Денис Мацуев был на всех матчах, кроме Самары, и везде, кроме Самары, российская сборная победила, поэтому сейчас он вылетает в Сочи. Пианист признает, что склонен верить в приметы, и считает себя человеком суеверным и поэтому старается сегодня делать все точно также как и в те дни, когда Россия побеждала соперников. Ну, и конечно, надеется на благосклонность звезд.

Денис подчеркивает, что надеется, что российские футболисты как следует, постараются для победы, ведь они уже сейчас для большинства людей настоящие герои.