VistaNews.ru


«Неинтересно»: СМИ узнали, почему Путин игнорирует ЧМ-2018

Сегодня, 13:40

Президент РФ любит хоккей, а на футбол ему по большому счету наплевать, утверждает российская пресса.

С 28 июня Владимир Путин игнорирует не только ЧМ-2018, но и весь честной народ. Сыграв с президентом FIFA Джанни Инфантино в футбол у стен Кремля, лидер россиян исчез. Свежих новостей о времяпровождении Путина, планах на будущее и состоянии главы государства нет болешь недели. К слову, президент РФ «теряется» на регулярной основе, провоцируя прессу на новые журналистские расследования. Некоторые вопросы уже получили неожиданные ответы.

В частности, СМИ узнали, почему Владимир Владимирович игнорирует домашний ЧМ-2018, несмотря на приложенные усилия для получения права на его проведение. Ответ банален – лидер россиян не любит футбол, это же не хоккей. Существует и дополнительная причина. Путин видит себя победителем, а подопечные Станислава Черчесова до старта мундиаля были посмешищем на мировом уровне. Негоже главе государства краснеть за «кривоногих», ведь сенсационные победы на ЧМ-2018 могут в любой момент прерваться неловким разгромом.

С Чемпионатом мира разобрались, Путину на нем неинтересно. Но все-таки, где спрятался российский президент? Прошел слушок, что на днях Владимир Владимирович устроил встречу без СМИ с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко. Официального подтверждения данной новости от Кремля не последовало.

Согласно другой версии, Путин снова отправился на «тюнинг». Лето в самом разгаре, так почему бы не подтянуть живот и разгладить морщины, породив для конспирологов очередного двойника.

Как ни странно, сегодня на сочинском стадионе «Фишт» мы также не увидим президента РФ. Окей, подождем еще немного. Дольше 15 июля лидер россиян прятаться не должен, ведь он заранее пообещал прийти на финал ЧМ-2018.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Президент FIFA: Вместе мы сделаем этот Чемпионат лучшим в истории

«Мир влюбился в Россию»: Президент FIFA восхитился перед Путиным организацией ЧМ-2018

Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем