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«Проклятие граффити»: Казань выпроваживает домой главных звезд ЧМ-2018

Сегодня, 11:33

Настоящая чертовщина творится в Татарстане во время Чемпионата мира. Накануне бразилец Неймар стал очередной «жертвой» настенного искусства художника Дмитрия Кудинова.

«Проклятие граффити» начало работать в Казани еще прошлым летом, когда Россия принимала Кубок конфедераций. Первой мистическую немилость столицы Татарстана испытала на себе сборная Португалии. Дмитрий Кудинов нарисовал рядом с отелем, в котором останавливались действующие чемпионы Европы, огромный портрет Криштиану Роналду. Впечатляющая настенная живопись обернулась для лучшего футболиста мира двумя безголевыми матчами с Мексикой (2:2) и Чили (0:0), а также последующим вылетом из турнира.

Уже непосредственно на ЧМ-2018 в Казань приехала Аргентина со звездным Лионелем Месси в составе. С горем пополам преодолев групповой этап, вице-чемпионы мира вылетели в первом матче плей-офф, капитулировав перед французами (3:4). Месси, конечно же, не забил.

Накануне мундиаль в России драматично покинул Неймар. Его сборная Бразилии уступила «темной лошадке» ЧМ-2018 бельгийцам (1:2). Все логично, ведь днем ранее «десятка» пентакампеонов обзавелся в столице РТ личным граффити.

О том, что мистический город Казань выпроваживает домой главных звезд Чемпионата мира, шепчутся все. Россияне умоляют Дмитрия Кудинова не рисовать в преддверии матча с Хорватией портрет Артема Дзюбы и прочих отечественных футболистов, дабы у команды Станислава Черчесова оставались шансы на успех.

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