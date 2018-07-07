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Власти Сочи готовы к любому результату матча Россия – Хорватия

Сегодня, 10:55

На матче ¼ финала ЧМ-2018 обещают беспрецедентные меры безопасности.

К любому результату матча Россия – Хорватия готовы власти Сочи. Ликование российских болельщиков, как и их раздражение поражением любимой команды в городе уже знают как усмирить в случае необходимости. Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что меры безопасности на стадионе «Фишт», вокруг него, а также в целом по городу будут повышены.

Он отметил, власти прекрасно понимают, что реакция фанатов может быть самой разной и последствия также могут различаться, но силовики и чиновники попытаются предсказать поведение болельщиков и предотвратить массовые беспорядки. Градоначальник отдельно обратился к горожанам с просьбой в день проведения матча отказаться от использования личного транспорта и пересесть в субботу на автобусы, троллейбусы и трамваи.

Как известно, в Сочи сегодня пройдёт четвёртый по счёту четвертьфинал ЧМ-2018, где определится последний полуфиналист мундиаля. Подопечным Станислава Черчесова будут противостоять одна из сильнейших сборных Европы – команда Хорватии.

Ранее мы писали, что в Хорватии гиббон-оракул назвал победителя матча ¼ финала ЧМ-2018.

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