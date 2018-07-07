VistaNews.ru


«Исход предрешён?»: Платежная система «Мир» поздравила Россию с выходом в полуфинал ЧМ-2018

Сегодня, 10:24

Создатели карты знают о «тёмных схемах» мундиаля, считают пользователи.

В социальной сети «Вконтакте» активно распространяется запись, где национальная платежная система «Мир» празднует победу российской сборной в матче ¼ финала ЧМ-2018 над сборной Хорватии. В записи с пометкой «Реклама» организация поздравила Россию с выходом в полуфинал домашнего чемпионата мира. Отмечается, что национальная команда «снова» подарил россиянам праздник. При этом на официальной странице системы «Мир» «ВКонтакте» данной записи нет.

Пользователи заподозрили неладное в связи с досрочным поздравлением. Многие пользователи решили, что исход данного матча, как и всего чемпионата, предрешён и идёт по заранее согласованному сценарию, детали которого стали известны создателям карты «Мир». Между тем, некоторые в обсуждении отметили, что речь может идти о заранее заготовленном шаблоне, который в компании подготовили на случай триумфа российской сборной и случайно пустили в публикацию. Представители платёжной системы пока никак не комментируют данную информацию.

Ранее мы писали, что астролог назвал победителя матча Россия – Хорватия. Напомним, что команды сыграют за право выйти в полуфинал ЧМ-2018 сегодня, 7 июля, в 21:00.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Во "Вконтакте" появилась своя платёжная система VK Pay

Путин поздравил игроков и главного тренера сборной с выходом в четвертьфинал

Лев предсказал результаты матча Россия-Хорватия

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем