«Исход предрешён?»: Платежная система «Мир» поздравила Россию с выходом в полуфинал ЧМ-2018

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Создатели карты знают о «тёмных схемах» мундиаля, считают пользователи.

В социальной сети «Вконтакте» активно распространяется запись, где национальная платежная система «Мир» празднует победу российской сборной в матче ¼ финала ЧМ-2018 над сборной Хорватии. В записи с пометкой «Реклама» организация поздравила Россию с выходом в полуфинал домашнего чемпионата мира. Отмечается, что национальная команда «снова» подарил россиянам праздник. При этом на официальной странице системы «Мир» «ВКонтакте» данной записи нет.

Пользователи заподозрили неладное в связи с досрочным поздравлением. Многие пользователи решили, что исход данного матча, как и всего чемпионата, предрешён и идёт по заранее согласованному сценарию, детали которого стали известны создателям карты «Мир». Между тем, некоторые в обсуждении отметили, что речь может идти о заранее заготовленном шаблоне, который в компании подготовили на случай триумфа российской сборной и случайно пустили в публикацию. Представители платёжной системы пока никак не комментируют данную информацию.

Ранее мы писали, что астролог назвал победителя матча Россия – Хорватия. Напомним, что команды сыграют за право выйти в полуфинал ЧМ-2018 сегодня, 7 июля, в 21:00.