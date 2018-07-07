«Горячие» мурманчанки устроили флешмоб в поддержку сборной России на ЧМ-2018

Зажигательными танцами на самых узнаваемых площадках Мурманска девушки смотивировали подопечных Станислава Черчесова на победу в четвертьфинале Чемпионата мира против Хорватии.
«Горячие» мурманчанки устроили флешмоб на самых популярных площадках родного города: на центральном стадионе, возле морского вокзала, в гипермаркете «ОКей», и в кинотеатре «Мурманск». Зажигательные танцы в поддержку сборной России появились в Сети в преддверии исторического четвертьфинального матча команды Черчесова с неуступчивыми хорватами.
Уже сегодня, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» сборные России и Хорватии определят последнего полуфиналиста ЧМ-2018. Безусловным фаворитом матча считаются подопечные Златко Далича, однако аналогичный предматчевый расклад был и с испанцами. Остальное уже история.