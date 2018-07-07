«Горячие» мурманчанки устроили флешмоб в поддержку сборной России на ЧМ-2018

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Зажигательными танцами на самых узнаваемых площадках Мурманска девушки смотивировали подопечных Станислава Черчесова на победу в четвертьфинале Чемпионата мира против Хорватии.

«Горячие» мурманчанки устроили флешмоб на самых популярных площадках родного города: на центральном стадионе, возле морского вокзала, в гипермаркете «ОКей», и в кинотеатре «Мурманск». Зажигательные танцы в поддержку сборной России появились в Сети в преддверии исторического четвертьфинального матча команды Черчесова с неуступчивыми хорватами.

«Многие пойдут в бары или соберутся дома у телевизоров, однако самое главное, что вся страна будет поддерживать наших футболистов. Мы решили смотивировать парней на победу танцевальным флешмобом», - заявили «горячие» мурманчанки.

Уже сегодня, 7 июля, на сочинском стадионе «Фишт» сборные России и Хорватии определят последнего полуфиналиста ЧМ-2018. Безусловным фаворитом матча считаются подопечные Златко Далича, однако аналогичный предматчевый расклад был и с испанцами. Остальное уже история.