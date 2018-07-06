VistaNews.ru


В Чехии сборная России уже преждевременно победила

Сегодня, 21:43

На Чемпионат Мира – 2018 приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира. Российские города тепло принимают новых гостей, создают для них самые благоприятные условия и дарят настоящее футбольное настроение. Все журналисты, которые прибыли с разных стран, это отмечают.

Корреспондент Оливер Адамек, что прибыл из Чехии, уверяет, что сборная России уже преждевременно победила. Дело не только в их потрясающих играх с Египтом (5:0) или с одним из главных лидеров мундиаля – Испанией (4:3). Он подчеркивает уровень подготовки по всей стране, ведь многие ожидали возгласов, что будут жалеть о месте проведения.

Россия смогла создать тот праздник футбола, который был необходим – не было ни капли политического, чисто футбольные скандалы все перекрывали и выходили на первый план, как и должно быть. Никто ведь не ожидал, что команды с Месси и Роналдо так быстро покинут чемпионат. Также Оливер не мог вспомнить о «смелых японцах и симулянте Наймаре».

Журналист отметил, что Россия смогла вернуть футбольное уважение. Это не пустые слова, а действительно подкрепленные неоспоримыми фактами – две поразительные победы, впервые в истории четвертьфинал.

К слову, завтра вечером будет очень важный матч Россия-Хорватия, который пройдет на «Фиште» в Сочи.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Эпическая поездка»: Сборная Исландии поблагодарила Россию за радушный прием

Чемпионат Мира по футболу 2018

Последние 100 тыс. билетов на ЧМ-2018 поступили в продажу

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем