В Краснодаре выпустили печенье-спиннер «Нога Акинфеева»

Сегодня, 18:51

Пекарня давно выпекала печенье в форме популярного антистресса и игрушки – 2017. Поэтому после сногшибательной победы над Испанией пекари не смогли не «выразить почтение» в виде своей выпечки.

Светлана Черникова (PR-директор пекарни) рассказала, что их настолько поразила игра сборной России, что они выпустили печенье-спиннер с новой раскраской «Нога Акинфеева». Как она поделилась, форму печенья они подхватили первыми в городе, поэтому это их «фишка», так как за ногу Игоря шутили все, а они решили почтить ее таким способом.

Сладость делается по рецепту классического имбирного печенья, раскрашивается каждая вручную – на одну печенюшку 3 часа времени. В честь футболиста было решено выпустить 100 «спиннеров», которые начали продавать уже с сегодняшнего дня. Однако пекарям больше всего хотелось, чтобы их авторское печенье попало именно к игрокам, которым они перед игрой перекусили бы и тут же выиграли сборную Хорватии.

По мнению Черниковой, сладостей наделали с тем расчетом, что четвертьфинал пройдет удачно и поклонникам достанется вкусняшка. Во всех пекарнях этой сети в Краснодаре продаются «спиннеры». Ими можно сначала поиграть, а потом сразу съесть – хранятся они 45 дней.

Завтра, 7 июня, состоится важный матч – впервые Россия будет играть на Чемпионате Мира в ¼ финала против Хорватии. Игра пройдет на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00 по московскому времени.