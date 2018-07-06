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В Ростове онкобольные дети поддержали футболистов российской сборной

Сегодня, 18:27

Фан-зона была организована прямо во дворе Ростовского научно-исследовательского онкологического института, и занялись процессом врачи совместно с маленькими пациентами.

В Ростове онкобольные дети поддержали футболистов российской сборной и смогли лично пообщаться с земляками – спортсменами Валерием Гончаровым, Михаилом Осиновым, Геннадием Стёпушкиным и Сергеем Нечаем, которые рассказывали детям о своей работе и раздавали автографы, а также фотографировались.

Такое событие стало значимым не только для футболистов, которые почувствовали поддержку маленьких соотечественников, но и для самих детей, пребывающих на лечении от серьезного недуга. Праздник футбола в преддверии очередного матча в рамках ЧМ-2018 прошел на славу, о чем рассказали сотрудники учреждения.

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