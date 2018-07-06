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Гиббон-оракул из Хорватии предсказал победителя матча Россия-Хорватия

Сегодня, 18:33

Хорватский гиббон-оракул сделал свое предсказание по поводу матча Россия-Хорватия.

В зоопарке Загреба решили провести очередное "голосование" их гиббона-оракула Кента. Перед ним и его семьей поставили две матрешки с флагами России и Хорватии, наполненные фруктами. Первыми к матрешкам побежали жена и дочь Кента. Их выбор пал на хорватскую матрешку. Однако гиббон не пошел на поводу у женской интуиции и избрал матрешку с флагом России. Хорватские журналисты были разочарованы и надеются на то, что женщины все-таки оказались правы. В шутку кто-то из посетителей зоопарка предложил провести повторное голосование, но из-за присутствия большого количества журналистов, в том числе и российских, это было невозможно.

Животные-предсказатели есть не только в хорватском зоопарке. В России также верят в предсказания, например, медведицы Авроры из Красноярска или же кота из Бурятии. Оракулы, олицетворенные животными, на данном этапе стали популярным "трендом".

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