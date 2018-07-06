Индийский болельщик госпитализирован в больницу Волгограда

Сегодня, 17:30

Не первый раз поступают жалобы от гостей мундиаля именно здесь. У кого-то случился инфаркт, или же стало плохо от жары. Британец и вовсе попал в аварию, а его соотечественница так споткнулась, что сломала палец на ноге.

Индийский болельщик в конце июня прибыл в Россию, чтобы прочувствовать весь колорит Чемпионата. Однако вчера, 5 июня, 25-летний парень почувствовал себя неважно: была температура, першило в горле, страдал от лихорадки. Отправился он в городскую больницу №25, где и был госпитализирован.

Сейчас индусу уже ничего не угрожает – как оказалось, у него обыкновенная ОРВИ, а также фарингит. Врачи сразу позаботились о нем и в скором времени он будет наслаждаться футболом, за которым он и приехал.