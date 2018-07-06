Модель из Ростова Мария Лиман обнажилась в честь сборной России

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Самой красивой фанаткой сборной России называли до этого Наталью Немчинову. Но интернет порвали фото модели из Ростова Марии Лиман.

На Машу ставят уже не только российские пользователи, о ней пишут и иностранные СМИ.

В честь победы сборной России на этих фото горячая болельщица обнажилась.

24-летняя модель Мария Лиман перебралась из родного Ростов-на-Дону в Москву. Она принимала участие и побеждала в международных конкурсах красоты, после чего занялась модельным бизнесом. Ее фотографии часто появляются на обложках различных европейских глянцевых журналов. Снялась она и для журнала «Плейбой».

С 2016 года Мария появилась на телевидении: она стала ведущей шоу «Fashion TV». Принимала участие в съемках шоу «Камеди клаб», ее приглашали также и на радио.