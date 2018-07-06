VistaNews.ru


В полуфинале ЧМ флаг вынесет мальчик с синдромом Дауна

Сегодня, 16:54

Для несения национального знамени на поле в ½ мундиаля 11 июля выбрали подопечного фонда «Синдром любви» Антония Дорохова.

Ирина Меньшенина, директор фонда, заявила о том, что в полуфинале ЧМ-2018 флаг вынесет мальчик с синдромом Дауна. По ее словам, дети с особенностями, как у Антония, заинтересованы футболом и уже несколько десятков таких детей сами стали новичкам-футболистами. Ирина говорит, что благодаря футболу, людей с синдромом Дауна примет общество и они будут вовлечены в жизнь.

Антоний Дорохов – ученик 6-го класса, и, невзирая на свою болезнь, он является частью футбола. Команду юного футболиста с особенностями поддерживают фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви».

Также известно, что FIFA для таких команд создала специальную соцпрограмму и активно поддерживает ребят. Благодаря этой программе и усилиям Coca-Cola, мальчик осуществит свою мечту – выйдет на поле с мировыми звездами футбола.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Особенная дочь Ирины Хакамады рассказала о беременности

В США мальчика с синдромом Дауна высадили с самолета из-за рвотных позывов

Воспитанники технопарка "Кванториум" научились готовить и занимаются изобретениями

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

Рекомендуем