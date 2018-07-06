В полуфинале ЧМ флаг вынесет мальчик с синдромом Дауна

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Для несения национального знамени на поле в ½ мундиаля 11 июля выбрали подопечного фонда «Синдром любви» Антония Дорохова.

Ирина Меньшенина, директор фонда, заявила о том, что в полуфинале ЧМ-2018 флаг вынесет мальчик с синдромом Дауна. По ее словам, дети с особенностями, как у Антония, заинтересованы футболом и уже несколько десятков таких детей сами стали новичкам-футболистами. Ирина говорит, что благодаря футболу, людей с синдромом Дауна примет общество и они будут вовлечены в жизнь.

Антоний Дорохов – ученик 6-го класса, и, невзирая на свою болезнь, он является частью футбола. Команду юного футболиста с особенностями поддерживают фонды «Даунсайд Ап» и «Синдром любви».

Также известно, что FIFA для таких команд создала специальную соцпрограмму и активно поддерживает ребят. Благодаря этой программе и усилиям Coca-Cola, мальчик осуществит свою мечту – выйдет на поле с мировыми звездами футбола.