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Застрявшую в пещере футбольную команду из Таиланда ФИФА пригласила в Москву на финал мундиаля 2018.

23 июня в Таиланде пропала футбольная команда, состоящая из 12 детей, и их тренер. Вскоре, местные жители отправились на поиски и нашли вещи пропавших около пещеры Кхао Луанг. Как оказалось позднее, их там видели и ранее. Местные жители верят в "потустороннюю силу", которая разгневалась, вызвала дождь и заблокировала детей из Таиланда в пещере, и готовы сделать что угодно, чтобы задобрить ее. Когда пропавшие были обнаружены, тут же начались спасательные операции.

Эта новость дошла и до Международной федерации футбола. Ее президент, Джанни Инфантино, и его помощники детей из Таиланда, заблокированных в пещере, пригласили на финал Чемпионата мира.



«Если, как мы надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни и здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира в Москве в качестве гостей. Я искренне надеюсь, что они смогут присоединиться к нам», - объявил Инфантино.

Спасатели все еще пытаются вытащить детей из западни, однако ситуация осложнилась смертью одного из дайверов, предпринявшего попытку расставить баллоны с кислородом в пещере.