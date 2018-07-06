«Мир влюбился в Россию»: Президент FIFA восхитился перед Путиным организацией ЧМ-2018

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РФ заставила всех участников и гостей Чемпионата мира искренне наслаждаться своим гостеприимством, профессионализмом и любовью к футболу, высказался в преддверии матчей 1/4 финала мундиаля Джанни Инфантино на встрече с президентом РФ.

«Мир влюбился в Россию. Все мы приехали сюда, увидев государство, делающее очень многое», - восхитился организацией ЧМ-2018 перед Владимиром Путиным президент FIFA.

В ответ президент РФ отметил вклад десятков тысяч мировых болельщиков, создавших праздничную атмосферу своим присутствием. Также Путин разделил позицию Инфантино, восхитившись радушием и гостеприимством как любителей футбола, так и безразличных к «игре миллионов» россиян.