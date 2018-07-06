Эрик Кантона "пошутил" о причастности Кремля к выходу сборной России в четвертьфинал ЧМ

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" заявил о "нечестной игре" сборной хозяев чемпионата в матче Испания-Россия.

Эрик Кантона, в прошлом игрок клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции, "пошутил", что раскрыл заговор Кремля в матче Испания-Россия. В этом матче победили хозяева Чемпионата мира, и это вызвало некие "подозрения". Кантона заявил, что у него есть доказательства причастности Кремля к заговору. Якобы, после того, как Испания получила пенальти в свои ворота, был перехвачен телефонный звонок от некого Владимира П. Этот звонок был расшифрован: "Все в порядке. Можете отпускать Шакиру". Данное заявление было подкреплено и тем, что игрок сборной Испании Пике был мужем Шакиры, а ведь это именно он сыграл рукой и "подарил" России пенальти, которым сборная сравняла счет.

Таким образом основное время не решило, кто же станет победителем (счет 1:1) и по пенальти в конце матча Россия одержала победу (счет 3:4).

Существует мнение, что во всех матчах российские футболисты полагались только на удачу или плохую игру соперников. Но большинство болельщиков все-таки придерживается мнения, что игроки сборной смогли довести свою команду к выходу в четвертьфинал сугубо своим трудом.

Впервые в истории Россия вошла в четвертьфинал ЧМ и неудивительно, что появились попытки опровергнуть честную победу сборной Российской Федерации.