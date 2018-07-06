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Apple выпустила три снятых на iPhone короткометражных фильма о футболе по случаю ЧМ-2018

Сегодня, 10:25

В преддверии матчей 1/4 финала Чемпионата мира «яблочный» технигигант презентовал посвященные «игре миллионов» ролики. Каждое видео рассказывает о футбольных традициях в разных точках мира.

Первый короткометражный фильм называется «Сердце Австралии». В нем рассказана история девочек-аборигенов, играющих в футбол для сохранения культурного наследия. Одна из юных спортсменок всерьез настроена стать звездой мирового спорта.

Wa – видеоистория монахов, умудряющихся играть в футбол, несмотря на строгую жизнь, наполненную запретными устоями.

В ролике «Кубок острова Берленгас» показан матч принципиальных соперников – двух рыбацких команд. Выбрав нейтральную территорию в виде островка посреди бушующего океана, мужики решили устроить эпическую схватку.

Все три снятых на iPhone короткометражных фильма о футболе Apple выпустила по случаю ЧМ-2018. Разумеется, отснятый материал прошел профессиональную обработку, а для его сбора использовались вспомогательные аксессуары. Однако сам факт съемки зрелищных роликов на смартфон еще десять лет назад казался немыслимым.

Уже сегодня на ЧМ-2018 стартует четвертьфинальная стадия. В 17:00 первого полуфиналиста определят Уругвай и Франция, а в 21:00 Бразилия с Бельгией сыграют самый ожидаемый матч 1/4.

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