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Астролог назвал победителя матча Россия – Хорватия 7 июля

Сегодня, 09:21

Предсказания результатов матчей стал флэш-мобом в городах РФ.

Российская сборная команда по футболу тщательно готовится к противостоянию с хорватами 7 июля. Команда России продемонстрировала свою подготовку и боевой настрой в предыдущих поединках. Поддержать соотечественников решили многие болельщики и пожелали удачи и новых побед на ЧМ-2018. Астролог назвал победителя исторически важного матча Россия – Хорватия.

«Я посмотрел гороскоп. Как это ни странно, мы опять лучше выглядим», - сообщил эксперт.

Предсказатель рассматривает команду футболистов России как Венеру во Льве - «по крайней мере, ничего хорошего и ничего плохого».

«Зато наши соперники - это Марс. Я думаю, что даже до серии пенальти дело не дойдёт. Всё решится в основное или дополнительное время. У российской сборной шансы выше», - сообщил астролог.

Очень популярным в России стал «тренд животных-предсказателей результатов матчей». В Бурятии появился кот-предсказатель, в зоопарке Сахалина – лев, в Красноярске - медведица Аврора, в Тамбове – кот, и еще похожая на мяч кошка.

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