Астролог назвал победителя матча Россия – Хорватия 7 июля

Предсказания результатов матчей стал флэш-мобом в городах РФ.
Российская сборная команда по футболу тщательно готовится к противостоянию с хорватами 7 июля. Команда России продемонстрировала свою подготовку и боевой настрой в предыдущих поединках. Поддержать соотечественников решили многие болельщики и пожелали удачи и новых побед на ЧМ-2018. Астролог назвал победителя исторически важного матча Россия – Хорватия.
Предсказатель рассматривает команду футболистов России как Венеру во Льве - «по крайней мере, ничего хорошего и ничего плохого».
Очень популярным в России стал «тренд животных-предсказателей результатов матчей». В Бурятии появился кот-предсказатель, в зоопарке Сахалина – лев, в Красноярске - медведица Аврора, в Тамбове – кот, и еще похожая на мяч кошка.